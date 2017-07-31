Fenerbahçe transfer haberleri 31 Temmuz... Fenerbahçe'de Ben Arfa ilk maça yetişecek!

Fenerbahçe'den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer'i Sevilla'ya satan Fenerbahçe, bu transferden gelen parayı Hatem Ben Arfa'nın transferinde kullanacak. Fenerbahçe taraftarının büyük bir istekle beklediği Hatem Ben Arfa ligin ilk maçı olan Göztepe karşılaşmasında çubuklu formayla sahada olacak; yönetimin yaptığı tüm çalışmalar bu yönde. Öte yandan Hollandalı van Persie'de takımda kalıyor. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri (31 Temmuz...)

Fransız yıldızı ikna eden sarı-lacivertliler, PSG ile yaşanan bazı pürüzleri giderdikten sonra imzaları attıracak. Yarın ya da çarşamba günü İstanbul'a gelmesi beklenen Ben Arfa'nın Göztepe ile oynanacak ligin ilk maçında sahada olması planlanıyor.

Ve Kanarya bir büyük yıldızı daha renklerine katıyor. Hatem Ben Arfa, son anda çok büyük bir aksilik yaşanmazsa yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Sarı-lacivertli bazı yöneticiler, 30 yaşındaki on numaranın transferini kesin olarak bitirmek için dün Paris'e uçtu. Burada oyuncu ve PSG'li yöneticilerle buluşacak olan yöneticiler, transfere son noktayı koyacak.

Sorun, Ben Arfa'nın PSG'den henüz tahsil edemediği 7 milyon euro tutarındaki imza parası... Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, önceki gün basın mensuplarıyla yaptığı sohbette bu sorundan bahsetmişti.

FFP KURALLARINA TAKILMAYACAK

Ben Arfa'nın alacağını tahsil etmesi demek, PSG'nin Fenerbahçe'den bonservis bedeli isteyeceği anlamına geliyor. Buna sıcak bakmayan sarı-lacivertli yetkililerin, "7 milyon euro'nun yarısını siz, yarısını da biz ödeyelim" teklifi ile PSG'li yetkilileri ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Bu yolla Ben Arfa'nın bedelsiz olarak FFP kurallarına takılmadan transfer edilmesinin de yolu açılacak. Sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yaşanan bu pürüz yapılan ön görüşmelerle büyük ölçüde giderildi. Paris'teki zirvede kesin anlaşma çıkacağı, Ben Arfa'nın yarın ya da çarşamba günü İstanbul'a getirtileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin planı, Ben Arfa'yı 12 Ağustos'ta Göztepe ile oynanacak ilk lig maçında hazır hale getirerek oynatmak...

5.2 MİLYON EURO ALACAK

En az üç yıllık sözleşme imzalaması beklenen Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye yıllık maliyetinin 5.2 milyon euro'yu bulacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Robin van Persie'nin menajeri Kees Vos, Hollandalı yıldızın herhangi bir takıma transfer olmayacağını belirterek, "Robin önümüzdeki sezon da Fenerbahçe'de kalacak" dedi.

Hollanda Ligi'ni zirvede tamamlayan ve önümüzdeki sezon da başarısını sürdürmek isteyen Feyenoord, kadrosunu Robin van Persie'yle güçlendirmek istiyordu. Ancak oyuncunun Fenerbahçe'den aldığı yüksek ücret ve sarı-lacivertli kulübün istediği bonservis ücreti nedeniyle Hollanda ekibi bu transferden vazgeçti.

Fenerbahçeli futbolcunun menajeri Kees Vos da, Robin van Persie'nin önümüzdeki sezonda Fenerbahçe'de kalacağını belirterek, "Yeni teknik direktörü, kampın başından bu yana Robin için çok olumlu düşünüyor ve onu bırakmak istemiyor. Bu nedenle başka bir kulübe transferi söz konusu değil. Son haftalarda bazı söylentiler çıktı. Feyenoord, kadrodaki boşluğu Robin'le doldurmak istiyordu. Ancak şu anda bu durum mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Simon Kjaer'i 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya verdi ve büyük birişe imza attı.

İspanyol kulübü 10 milyon Euro'luk teklifle kapıyı çaldı, görüşmeleri bizzat yürüten Başkan Aziz Yıldırım ise 15 milyon Euro'da diretti. Kıran kırana pazarlıklar sonucunda Kanarya'nın patronu, 13 milyon Euro'ya "Evet" dedi.

Sevilla ile anlaşan Kjaer ise dün takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Danimarkalı oyuncu, 16 milyon Euro karşılığında transferine izin verilen Moussa Sow ile 1999 yılında 15.6 milyon Euro bonservis bedeli elde edilen Elvir Balic'ten sonra kulüp tarihinde üçüncü sıraya yerleşti.

Sarı-lacivertliler, yüksek bonservis bedeliyle satılan 16 isimden toplam 144 milyon 100 bin Euro'yu kasasına koydu.