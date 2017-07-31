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'dan bir transfer daha

Giriş Tarihi: 31.7.2017 19:22 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 19:25
Galatasaray'dan bir transfer daha

Kulübü, Senegalli oyuncu Badou Ndiaye'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

, Ndiaye ve kulübü ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi. Sarı Kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve Osmanlıspor Futbol Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Sarı Kırmızıların resmi görüşmelere başladığı N'Diaye için Osmanlıspor'a ise 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtilirken oyuncu ile yıllık 2.2 milyon Euro'ndan 4 yıllık anlaşma yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama

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Galatasaray'dan bir transfer daha
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