İstikrarda zirve Avcı’nın

Yeni sezon öncesi çok sayıda takım teknik direktör değişikliğine giderken, Süper Lig
ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki 116 takım arasında en uzun süre takımlarının başında olan 62 hoca arasına ancak üç isim yerleştirebildik. Arsene Wenger'in 7598 gün ile liste başında olduğu tablonun 14. sırasında Abdullah Avcı (1149 gün)
, 23'üncü sırasında ise Şenol Güneş
(778 gün) bulundu. Trabzonspor'dan Ersun Yanal
ise 422 gün ile 41'inci sırada yer bulabildi. Bu üç ismi 63. sırada yer alan Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş takip etti.
Teknik direktörlerin takımlarında geçirdiği sürelere bakıldığında ligden 8 teknik adam 100 günü dahi bulamazken, 36 gün ile Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun son sırada yer aldı. Süper Lig ekiplerinin 18 teknik adamının takımlarında çalıştırdıkları günlerin ortalaması 231 oldu. Bu değer Almanya'da 416, İspanya'da 430, İtalya'da 416, Fransa'da ise 666 gün. İngiltere'de ise 20 teknik adamın ortalaması 1013 gün olurken, 21 yıldır Arsenal'in başında olan Wenger çıkarıldığında ise diğer 19 ismin ortalaması 666'ya düşmekte.
Göreve geleli 1149 gün olan Avcı, başarılarıyla da dikkat çekiyor.
Son 2 sezonun şampiyonu olan Güneş, Avrupa'da 23'üncü sırada.
Süper Lig'in en istikrarlı üç teknik adamından birisi Yanal oldu.
5 BÜYÜK LİG VE TÜRKİYE'DE TAKIMLARINDA EN UZUN SÜRE BULUNAN TEKNİK ADAMLAR