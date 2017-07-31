Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İstikrarda zirve Avcı’nın

TANER KARAMAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 31.7.2017
İstikrarda zirve Avcı’nın

Başakşehir’i Devler Ligi’ne taşıma mücadelesi veren , Türkiye’nin en istikrarlı hocası olurken, Avrupa’da da 14. oldu. Ne var ki ligin genel tablosu sorunlu

Yeni sezon öncesi çok sayıda takım teknik direktör değişikliğine giderken, ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki 116 takım arasında en uzun süre takımlarının başında olan 62 hoca arasına ancak üç isim yerleştirebildik. Arsene Wenger'in 7598 gün ile liste başında olduğu tablonun 14. sırasında Abdullah Avcı (1149 gün), 23'üncü sırasında ise (778 gün) bulundu. Trabzonspor'dan ise 422 gün ile 41'inci sırada yer bulabildi. Bu üç ismi 63. sırada yer alan Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş takip etti. Teknik direktörlerin takımlarında geçirdiği sürelere bakıldığında ligden 8 teknik adam 100 günü dahi bulamazken, 36 gün ile Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun son sırada yer aldı. Süper Lig ekiplerinin 18 teknik adamının takımlarında çalıştırdıkları günlerin ortalaması 231 oldu. Bu değer Almanya'da 416, İspanya'da 430, İtalya'da 416, Fransa'da ise 666 gün. İngiltere'de ise 20 teknik adamın ortalaması 1013 gün olurken, 21 yıldır Arsenal'in başında olan Wenger çıkarıldığında ise diğer 19 ismin ortalaması 666'ya düşmekte.


Göreve geleli 1149 gün olan Avcı, başarılarıyla da dikkat çekiyor.


Son 2 sezonun şampiyonu olan Güneş, Avrupa'da 23'üncü sırada.


Süper Lig'in en istikrarlı üç teknik adamından birisi Yanal oldu.

5 BÜYÜK LİG VE TÜRKİYE'DE TAKIMLARINDA EN UZUN SÜRE BULUNAN TEKNİK ADAMLAR
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstikrarda zirve Avcı’nın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz