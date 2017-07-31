Medipol Başakşehir, Mert Günok'u transfer etti

Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan ayrılan ve adı Galatasaray'la anılan Mert Günok transferini resmen açıkladı. 28 yaşındaki kalecinin Galatasaray ile anlaştığı ifade edilmiş, daha sonra ise Başakşehir'e imza atacağı öğrenilmişti. Medipol Başakşehir, sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile tecrübeli kaleciyi kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok, 2015-2016 sezonunun başında Bursaspor'a transfer olmuştu. Medipol Başakşehir'in 1 numarası da, Mert Günok gibi Fenerbahçe altyapısından yetişen Volkan Babacan.