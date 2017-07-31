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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 31.7.2017 13:54 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 13:59
Medipol Başakşehir, Mert Günok'u transfer etti

, Bursaspor'dan kaleci 'un kadroya dahil edildiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan ayrılan ve adı Galatasaray'la anılan Mert Günok ini resmen açıkladı. 28 yaşındaki kalecinin Galatasaray ile anlaştığı ifade edilmiş, daha sonra ise Başakşehir'e imza atacağı öğrenilmişti. , sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile tecrübeli kaleciyi kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe altyapısından yetişen , 2015-2016 sezonunun başında Bursaspor'a transfer olmuştu. Medipol Başakşehir'in 1 numarası da, Mert Günok gibi Fenerbahçe altyapısından yetişen Volkan Babacan.

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Medipol Başakşehir, Mert Günok'u transfer etti
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