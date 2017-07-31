Rıdvan Dilmen: Fatih Terim'i gönderen isim...

Ntvspor'da Milli Takım'daki son gelişmeleri değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Şenol Güneş'in sezon sonunda tamamen Milli Takım'ın başına geçeceğini düşünüyorum. Sabah saatlerinde yapılan görüşmede kalan 4 maç için anlaşma sağlandığını duydum. Şu anda kamuoyundan dolayı belki de 4 maçlık anlaşma öne çıkıyor. Bence en az 3 yıllık anlaşmaya gidilir" dedi.

10 gün önce Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiği ifade eden Dilmen, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Fatih Terim'in gönderilmesine karışmamıştır. Kararları Yıldırım Demirören aldı. Fatih Terim'in görevinden ayrılması doğru karar olabilir. Ancak adının parklardan silinmesi yanlış. Dünya Kupası öncesinde hem Beşiktaş'ı hem de Milli Takım'ı çalıştırmakta yanlış bir şey yok. Şenol Güneş, doğru bir tercih" dedi.

Dilmen ayrıca, "Fatih Terim kendini toparlar, yarın öbür gün Galatasaray'da çalışır. Arda Turan inşallah Milli Takıma döner. Fatih Terim kalsaydı da dönmesini isterdim" dedi.