Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray efsanesi yuvaya geri dönüyor...

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray'da Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano'dan sonra Fernando'nun transferi de bitiyor. Taraftarın gözü ise Arda Turan'a çevrilmiş durumda. Real Madrid karşısında kazanılan maçtan sonra kupa seromonisinde en arkalarda yer alan Arda Turan'ın 'Galatasaray'a seve seve dönerim' dediği iddia edildi. Cenk Ergün'ün de taraftara çok büyük bir sürprizimiz olacak demecinin arkasındaki ismin Arda Turan olabileceği konuşuluyor. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Sarı-Kırmızılı kulüpten 2012 yılında 12 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e giden, daha sonra 41 milyon Euro'luk Türk asıllı futbolcuları için rekor sayılan bir bonservis bedeliyle Dünya devi Barcelona'nın yolunu tutan Arda Turan yeniden yuvasına dönmeye yeşil ışık yaktı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Barcelona'da yedeğe düşen, astronomik tekliflere rağmen Çin'e gitmek istemeyen Arda'nın, Galatasaray'da görev yapan dostları aracılığıyla yönetime haber gönderip şunları söylediği öğrenildi.

"Florya benim yuvam. Teklif gelirse, kiralık olarak gelmek için Barcelona'yla görüşürüm"

'GALATASARAY DEYİNCE AKAN SULAR DURUR'

Barcelona'dan 7 milyon Euro civarında kazandığını belirten Arda şu ifadeleriyle Florya'ya dönüş için arzusunu dile getirdi:

"Çin'den gelen teklifler bunun iki katı. Ancak ben Uzakdoğu'yu düşünmüyorum. Galatasaray benim için çok özel."

"Buradaki kazandığımın altında bir rakama hayır demem. 5 milyon Euro civarında bir teklif gelirse kabul ederim."

"Ailemle daha çok zaman geçirmek, huzurlu olduğum yerde futbol oynamak, beni seven insanlarla birlikte olmak istiyorum."

"Ben bugüne kadar kazandığım her şeyi Galatasaray sayesinde kazandım."

"Benim için kutsal olan parçalı formayı yeniden giymek isterim. Galatasaray deyince akan sular durur"

Bu gelişme akıllara Avusturya kampında basın toplantısı düzenleyen Sportif Direktör Cenk Ergün'ün "Başka transferlerimiz de olacak. Bekleyin bir sürpriz yapacağız" sözlerini getirdi.

Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano'yu transfer eden Galatasaray'ın Feghouli ve Fernando'yu da kadrosuna katmasnının ardından, Selçuk-Tolga Yasin üçlüsüne kulübe yolu gözükecek. İdeal 11 tamamen yabancı oyunculardan kurulacak.

Sil baştan takım oluşturan Galatasaray 8 oyuncusu (Cenk, Sabri, Chedjou, Semih, Josue, Bruma, Sneijder, Podolski) ile yollarını ayırdı. Bu listeye De Jong ve Cavanda'nın başını çektiği 5-6 isim daha eklenecek. Şu ana kadar Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano'yu renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların Avusturya kampına yeni transferler Feghouli ve Fernando da katılacak. Savunmaya Denayer, orta sahaya Ndiaye ya da Fellaini, sol beke ise takviye düşünen Galatasaray'ın ideal kadrosunu 11 yabancı ile oluşturması söz konusu. Sarı-kırmızılı teknik heyet Selçuk İnan- Tolga Ciğerci-Yasin Öztekin üçlüsünü tamamen kulübeye çekmeyi ve yabancı ağırlıklı bir takımla sezona başlamayı planlanıyor.

G.Saray'dan teklif gelince iki kere düşünmedim

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mariano, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer sürecini anlatan Brezilyalı sağ bek, "Galatasaray'ın yanı sıra İtalya ve İspanya'dan teklifler vardı. Galatasaray tarihi ile çok büyük bir kulüp. Böyle olunca Galatasaray'ın teklifini iki kere düşünmedim, hemen kabul ettim" dedi. Mariano'dan diğer satır başları şöyle:

"Ben de Avrupa'da oynamak isterdim, sonuç için üzgünüm. Lig ve kupayı kazanarak, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray formasını giymek istiyorum.Feghouli'yi İspanya'dan biliyorum. Gelirse takıma büyük güç katar. Maicon, Muslera ve Mert bana çok yardımcı oluyor. Adaptasyon sürecinden sonra formamı en iyi şekilde terleteceğim. Taraftarımız hiç merak etmesin; sahada çok tempolu, futbolun iki yönünü de iyi oynayan bir Galatasaray olacak."

Pazarlıkta da 1 numara!

Sözleşmesini 2021'e kadar uzatan Muslera'nın, yönetimle masaya oturan menajeri Fonseca'ya "Pazarlık yapma" dediği ortaya çıktı. 20 bin Euro maç başı ücretinden fedakarlık yapan ve puan başına 5 bin Euro teklifini düşünmeden kabul eden Muslera'ya başkan Dursun Özbek'ten ise jest geldi. Sözleşmede Uruguaylı eldivenin alacağı paranın her sezon sonu kademeli olarak azaltılması düşünülüyordu. Ancak Muslera, 800 bin Euro sabit maç başı parasından vazgeçince Özbek, 3 milyon 575 bin Euro olan garanti ücretini değiştirmedi.

'Wesley Sneijder Nice'le anlaşmadı'

Wesley Sneijder'in Fransız ekibi Nice'le anlaştığı yönündeki haberleri yıldız oyuncunun menajeri Guido Albers yalandı. Albers, L'Equipe'e verdiği demeçte "Başka oyuncularla ilgilenmek için Nice-Ajax maçındaydım. İleride ilgi olur mu bilemem ama şu an Wesley'le ilgili hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Avusturya'da ilk rakip Akhisar

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor'la karşılaşacak. Bad Waltersdorf kasabasında oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak ve Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.

Manchester City'de forma giyen Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer, tekrar Galatasaray'da oynamak için adeta can atıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim ile görüşen 22 yaşındaki oyuncunun, "Benim için sorun yok. İstanbul'a tekrar dönmek isterim. G.Saray özel bir kulüp. Ancak kulübümü ikna etmelisiniz" dediği öğrenildi.

2020'DE BİTİYOR

Denayer'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. İki yıl önce Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Denayer, gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı.