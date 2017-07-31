Yeni Malatyaspor'un kaptanı Yalçın Ayhan

Evkur Yeni Malatyaspor'un yaz döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan kısa sürede takım içerisindeki ağırlığı ve toparlayıcı özelliğiyle takımın kaptanı oldu.

35 yaşındaki tecrübeli savunmacı özellikle antrenmanlarda ve çift kale maçlarda arkadaşlarını sık sık uyararak, yanında oynayan Sadık, Murat Akça, Sincere Seth ve Ferhat Kiraz'a daha iyi savunma yapma adına tavsiyelerde bulundu. Beklere ve stoperlere gereksiz top kayıpları yapmamaları konusunda tecrübelerini aktaran Ayhan'ın bilgi birikimi ve deneyimi ile Ertuğrul Sağlam'ın gözdesi olduğu öğrenildi. Yönetim ile konuşup takım kaptanlığını Yalçın Ayhan'a vermeyi planlayan Ertuğrul Sağlam'ın ikinci kaptanlık için ise aklından geçen ismin kaleci Ertaç olduğu öğrenildi.