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'un kaptanı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 31.7.2017 17:32
Yeni Malatyaspor'un kaptanı Yalçın Ayhan

Evkur ’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın yeni sezonda kaptanlık pazubandını defans oyuncusu ’a vermeyi planladığı öğrenildi.

Evkur 'un yaz döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu kısa sürede takım içerisindeki ağırlığı ve toparlayıcı özelliğiyle takımın kaptanı oldu.

35 yaşındaki tecrübeli savunmacı özellikle antrenmanlarda ve çift kale maçlarda arkadaşlarını sık sık uyararak, yanında oynayan Sadık, Murat Akça, Sincere Seth ve Ferhat Kiraz'a daha iyi savunma yapma adına tavsiyelerde bulundu. Beklere ve stoperlere gereksiz top kayıpları yapmamaları konusunda tecrübelerini aktaran Ayhan'ın bilgi birikimi ve deneyimi ile Ertuğrul Sağlam'ın gözdesi olduğu öğrenildi. Yönetim ile konuşup takım kaptanlığını Yalçın Ayhan'a vermeyi planlayan Ertuğrul Sağlam'ın ikinci kaptanlık için ise aklından geçen ismin kaleci Ertaç olduğu öğrenildi.

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Yeni Malatyaspor'un kaptanı Yalçın Ayhan
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