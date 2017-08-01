Arda’dan yeşil ışık

Barcelona'dan ayrılması gündemde olan ve en son Katalan devinin Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid'i yendiği maçın ardından kupa törenine katılmayan Arda Turan, adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor.
Tecrübeli yıldızın, yakın çevresine Barcelona'nın kiralık teklifini kabul etmesi durumunda yuvaya dönmek istediğini ilettiği ve bu uğurda ücretinde fedakarlık yapacağını söylediği konuşuluyor. Sportif Direktör Cenk Ergün'ün geçtiğimiz günlerde, "Sürpriz mevkiye bir sürprizimiz olabilir" dediği ismin kulislerde Arda Turan
olduğu ifade ediliyor. Arda'nın dün Galatasaray forması giyen bir çocukla çektirdiği fotoğrafı paylaşması ise taraftarın tansiyonunu yükseltti.