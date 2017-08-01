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, Mesut için çıldırdı: 60 milyon Euro

Giriş Tarihi: 1.8.2017
Barcelona, Mesut için çıldırdı: 60 milyon Euro
Adı son zamanlarda sıkça dedikodularıyla anılan 'in Türk asıllı Alman 10 numarası için bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyasında çıkan habere göre, Katalan devi , peşinde olduğu Liverpool'lu Philippe Coutinho transferini gerçekleştirememesi durumunda rotasını Mesut'a çevirecek. Barcelona'nın bu transfer için gözden çıkardığı ücret ise 60 milyon Euro (247 milyon TL). Arsenal'e 47 milyon Euro'ya Real Madrid'den gelen 29 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.


Mesut Özil, Arsenal formasıyla 4 sezonda 161 maça çıktı. 32 gol atıp, 67 asist yaparak başarılı bir performansa imza attı.
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Barcelona, Mesut için çıldırdı: 60 milyon Euro
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