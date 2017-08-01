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Beşiktaş golcü transferini bitiriyor

Giriş Tarihi: 1.8.2017 16:58 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 17:00
Beşiktaş golcü transferini bitiriyor

Beşiktaş santrafor ve kanat transferleri için geri sayıma geçti.

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Beşiktaş golcü transferini bitiriyor
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