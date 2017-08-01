Le Guen 4 futbolcunun biletini kesti!

Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Yeni sezon öncesi taktik çalışmalara ve özel maçlara ağırlık veren Bursaspor'da Fransız Teknik Direktör Paul Le Guen, yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Le Guen, yeni sezonda kadroda düşünmediği Boban Joviç, Sinan Bakış, Mert Örnek, Ozan Can Kökçü'nün yanı sıra, akşam üzeri yapılacak olan Keçiörengücü maçında yer almayacak Rüştü Hanlı, anneannesi vefat eden Kubilay Kanatsızkuş ile yeniden alt yapıya dönecek olan Yusuf Abdullah ve Cafu diğer sahada yardımcı antrenör İsmail Serbest yönetiminde çalıştılar.

Kulübe yakın çevreler, yeni oyuncuların gelmesi halinde Ricardo Faty ile birlikte bazı futbolcuların da ekleneceği belirtildi.

Bursaspor, 1 saat süren antrenmanda, ısınmanın ardından dayanıklılık ve kuvvet çalışmasının ardından 9'arlı iki gruba ayrılarak tek pas ve pres yaptı. Daha sonra daraltılmış alanda Paul le Guen yaklaşık 20 dakika süren kalecilerin de yer aldığı çiftkale maç yaptırdı.

Antrenmanı 1 saatte kesen Le Guen daha sonra oyuncularını serbest bıraktı. Bursaspor, akşam saatlerinde saat 18.00'de Minareli Çavuş Tesisleri'nde Spor Toto 2'nci Lig takımlarından Keçiörengücü ile yapacağı maçla hazırlıklarını sürdürecek.