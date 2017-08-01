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"Lens Beşiktaş'a transfer oldu"

Giriş Tarihi: 1.8.2017 10:41 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 10:46
Lens Beşiktaş'a transfer oldu

Hollanda basını Sunderland futbolcusu Lens'in Beşiktaş'a transfer olduğunu iddia etti.

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"Lens Beşiktaş'a transfer oldu"
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