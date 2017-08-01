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"Lens Beşiktaş'a transfer oldu"
"Lens Beşiktaş'a transfer oldu"
Giriş Tarihi: 1.8.2017
10:41
Güncelleme Tarihi: 1.8.2017
10:46
Hollanda basını Sunderland futbolcusu
Lens'
in
Beşiktaş
'a transfer olduğunu iddia etti.
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