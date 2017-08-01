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Marcelo'nun yerine gelecek isim...

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 1.8.2017 14:32 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 15:44
Marcelo'nun yerine gelecek isim...

Marcelo'yu Lyon'a satan Beşiktaş, bu futbolcunun boşluğunu doldurmak için arayışlara başladı.

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Marcelo'nun yerine gelecek isim...
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