Negredo Beşiktaş’a doğru

Marca haber kaynağı olarak ise Valencia Direktörü Mateu Alemany'i gösterirken, İspanyol yönetici yaptığı açıklamada "Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde ilerleme kaydettik. Negredo transferi bugün yada yarın sonuçlanır" dedi.
Gazete İspanyol yıldız için en uygun takımın Beşiktaş olduğunu belirtirken, ekonomik açıdan en iyi teklifin Siyah-Beyazlı kulüpten geldiğini ayrıca Finansal Fair-Play kuralları kapsamında hareket etmek zorunda olan Valencia'nın, maaş bütçesinde yer açmak adına Negredo'yu bir başka bir takıma yollamak istediğini belirtti.
Beşiktaş'ı temsilen İspanya'da bulunan Ahmet Bulut, Negredo'nun menajeri Juanma Lopez ve Mateu Alemany ile görüşme gerçekleştirmişti.
ALVARO NEGREDO KİMDİR?
Tam adı: Álvaro Negredo Sánchez
Doğum tarihi: 20 Ağu 1985
Doğum yeri: Madrid Ispanya
Yaş: 31
Boy: 1,86 m
Mevki: Forvet
Ayak: Sol
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Son sezon performansı: 39 maç / 10 gol / 4 asist (Middlesbrough'da kiralık)
Oynadığı kulüpler: Rayo Vallecano, Real Madrid, Almeria, Sevilla, Manchester City, Valencia, Middlesbrough