Riad Bajic Udinese’ye transfer oldu

Atiker Konyaspor'un golcüsü Boşnak futbolcu Riad Bajic, 5.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay ile İtalya'nın Udinese takımına transfer oldu.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, Riad Bajic'e yeni takımında başarı dileğinde bulunulurken, "Takımımıza Bosna-Hersek Premier Lig ekiplerinden Zeljeznicar'dan transfer edilen futbolcumuz Riad Bajic, İtalya Serie A takımlarından Udinese ile anlaşmıştır. Takımımızın bir önceki sezondaki lig üçüncülüğünde, bu sezon ise Türkiye Kupası şampiyonluğunda ciddi katkıları olan, karakteri ile tüm camiamızın kalbinde yer edinen Riad Bajic'e bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, ailesi ile birlikte sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz" denildi.

Geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı formayla 17 gol atan Riad Bajic'in Udinese'ye transferinden Atiker Konyaspor'un 5.5 milyon Euro alacağı ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay verileceği öğrenildi.