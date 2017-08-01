Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’ye oldu

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 1.8.2017 15:36 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 15:39
Riad Bajic Udinese’ye transfer oldu

Konyaspor Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu 'in İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden ile anlaştığını duyurdu.

'un golcüsü Boşnak futbolcu Riad Bajic, 5.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay ile İtalya'nın Udinese takımına transfer oldu.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, 'e yeni takımında başarı dileğinde bulunulurken, "Takımımıza Bosna-Hersek Premier Lig ekiplerinden Zeljeznicar'dan transfer edilen futbolcumuz Riad Bajic, İtalya Serie A takımlarından Udinese ile anlaşmıştır. Takımımızın bir önceki sezondaki lig üçüncülüğünde, bu sezon ise Türkiye Kupası şampiyonluğunda ciddi katkıları olan, karakteri ile tüm camiamızın kalbinde yer edinen Riad Bajic'e bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, ailesi ile birlikte sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz" denildi.

Geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı formayla 17 gol atan Riad Bajic'in 'ye inden Atiker Konyaspor'un 5.5 milyon Euro alacağı ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Riad Bajic Udinese’ye transfer oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz