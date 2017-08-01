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'den şok karar!

Giriş Tarihi: 1.8.2017 12:54 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 13:00
Volkan Demirel'den şok karar!

Sarı lacivertli ekibin kaptanı Volkan Demirel'den herkesi şaşırtacak karar...

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Volkan Demirel'den şok karar!
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