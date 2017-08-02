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A 'ın yeni teknik direktörü !

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 19:49 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 20:01
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Lucescu!

(), A teknik direktörlüğüne 'nun getirildiğini duyurdu.

'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A lar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluklar yaşayan ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de geçen günlerde futbol takımında genel koordinatörlük görevi için görüşme gerçekleştirmişti.

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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Lucescu!
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