Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Asrın i gerçekleşiyor! ve

Giriş Tarihi: 2.8.2017 11:20 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 12:25
Asrın transferi gerçekleşiyor! Neymar ve PSG

'nın yıldızı , takımının bugünkü antrenmanına katılmayarak tesislerden ayrıldı. Yaşanan gelişme 'Neymar 'e oldu' şeklinde yorumlandı.

Barcelona'da geleceği merak konusu olan Brezilyalı yıldız Neymar, takımının bugünkü antrenmanına katılmadı. 'ın takımla vedalaştığı ve tesislerden ayrıldığı belirtilirken, Katalan ekibinden yapılan açıklamada ise futbolcunun izinli olarak antrenmana katılmadığı duyuruldu.

25 yaşındaki futbolcunun ismi Fransız ekibi Saint Germain () ile anılıyordu. PSG'nin Neymar i için 'nın sözleşmesine eklediği 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyeceği, oyuncuya da 100 milyon Euro imza parası vereceği belirtiliyor.

PSG bu transferi gerçekleştirdiği takdirde, Neymar dünyanın en pahalı transferi olacak. Transfer rekorunu geçtiğimiz yıl, Manchester United, Pogba'yı kadrosuna katarak kırmıştı. Pogba, Juventus'tan 105 milyon Euro karşılığından Manchester United'a imza atmıştı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Asrın transferi gerçekleşiyor! Neymar ve PSG
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz