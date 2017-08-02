Medipol Başakşehir - Club Brugge maçı saat kaçta ve hangi kanalda? - A Spor canlı izle

AVANTAJ BAŞAKŞEHİR'DE
Belçika'nın köklü kulüplerinden Club Brugge eşleşen Medipol Başakşehir, ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Maça iyi başlayan Club Brugge 5. dakikada Dennis'în golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 16. dakikasında ise Stefano Denswil durumu 2-0 yaptı. Bu şoku kısa sürede atlatan Başakşehir ilk yarıda aradığı golü bulamasa da rakibini baskı altına almayı başardı. Müsabakanın 59. dakikasında Marcio Mossoro'nun golü farkı bire indirirken, 63. dakikada Eljero Elia'dan gelen gol durumu 2-2 yaptı. 74. dakikada Mossoro bir kez daha sahneye çıktı ve Başakşehir'i 3-2 öne geçirdi. Skoru belirleyen gol ise 78. dakikada frikikten Stefano Denswil'den geldi ve maç 3-3 eşitlikle tamamlandı.BRUGGE, BAŞAKŞEHİR MAÇI İÇİN İSTANBUL'DA
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TURU NASIL GEÇER?
Medipol Başakşehir'in, sahasında alacağı her türlü galibiyet turu geçmesi için yeterli olacak. Turuncu-lacivertli takıma 0-0, 1-1 ve 2-2'lik beraberlikler de tur için yeterli olacak.
İstanbul'daki maçta, 90 dakikanın 3-3 sona ermesi halinde ise uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, seri penaltı atışları play-off turuna yükselecek takımı belli edecek.
3 EKSİK VAR
Medipol Başakşehir'de, zorlu maç öncesinde 3 eksik bulunuyor.
Turuncu-lacivertli takımda sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlıkları sonrasında takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Club Brugge maçında forma giyemeyecek.
BAŞAKŞEHİR - CLUB BRUGGE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Medipol Başakşehir'in Club Brugge karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.
BAŞAKŞEHİR'İN TRANSFERLERİ
Gelenler: Mert Günok (Bursaspor), Kerim Frei (Birmingham), Eljero Elia (Feyenoord), Aurelien Chedjou (Galatasaray), Gökhan İnler (Beşiktaş), Gael Clichy (Manchester City), Tunay Torun (Kasımpaşa), Mevlüt Erdinç (Hannover 96), Manuel da Costa (Olympiakos)
Gidenler: Cengiz Ünder (AS Roma), Cenk Enver Şahin (St. Pauli), Cenk Ahmet Alkılıç (Alanyaspor), Yalçın Ayhan (Yeni Malatyaspor), Samuel Holmen (Elfsborg), Eren Albayrak (Konyaspor), Ferhat Öztorun (Konyaspor), Rajko Rotman (Göztepe), Gencer Cansev (Ankaragücü), Ahmet Kıvanç (Serbest), Bekir İrtegün (Serbest), Doka Madureira (Serbest)