Dursun Özbek, Lucescu seferinden döndü

THY'nin tarifeli seferiyle saat 00.45 sıralarında Romanya'nın başkenti Bükreş'ten Genel Sekreter Can Topsakal ile beraber İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Özbek bir açıklama yapmadan Havalimanı'ndan ayrıldı.

Galatasaray Yönetim Kurulu, geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda Mircea Lucescu'nun Teknik Direktör Igor Tudor'un üzerinde bir futbol aklı olarak kulüpte görev yapması yönünde karar almıştı. Bu kararın ardından Bükreş'e giden sarı kırmızılı yönetim Lucescu ile bir toplantı yaptı. Daha sonra Başkan Özbek Bükreş'e giderek Lucescu'ya sportif direktörlük görevi için ikna etmeye çalıştığı ve yeni dönemde futbol yapılanmasındaki görüşlerini aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Lucescu, Galatasaray'ın teklifini kabul ederse yalnızca sportif direktör olarak görev yapmayacak. Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nda da yer alacak olan Rumen teknik adama futbol şubesinde geniş yetkiler verilecek.