Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Sturm Graz maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe, Avusturya'da 2-1 mağlup ettiği Sturm Graz'ı Kadıköy'de Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Robin van Persie'nin durumu belli değil. İlk karşılaşmada başarılı bir performans ortaya koyan Ahmethan Köse bu maçta da forma giyecek mi? İşte rövanş karşılaşması öncesi İşte Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? gibi soruların yanıtları ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında konuk edecek. 3 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.30'da İstanbul'da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu hakemlerinden Robert Madley yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Marc Perry yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Graham Scott olacak. Futbolseverler Fenerbahçe-Sturm Graz maçını Smart Spor'dan canlı izleyebilecekler.

FENERBAHÇE AVANTAJLI

Yeni sezona Düzce'de Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri ve İsviçre'nin Lozan kentlerinde hazırlanan Fenerbahçe, hazırlık maçlarında galibiyet alamadı. Buna rağmen her maç biraz daha iyi görüntü çizen Sarı Kanaryalar maç kondisyonu sıkıntısı çekse de ilk resmi maçında taraftarını mutlu etmeyi bildi. Sahadan 2-1 galip ayrılan Sarı-Lacivertliler bu maçta turlayan taraf olmak istiyor.

İlk karşılaşmada 10. dakikada Stefan Hierlander'in golü ev sahibi konumundaki Sturm Graz'ı 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe'nin aradığı gol ise 29. dakikada geldi. Alper Potuk iyi bir pozisyon yarattı. Ceza sahasına girdikten sonra topu Ahmethan Köse'ye göndermek isteyen Alper'in pasını çıkarmak isteyen Dario Maresic ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı ve maça 1-1'lik denge geldi. 35. dakikada ise Mathieu Valbuena'nın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Roman Neustadter meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ: VOLKAN DEMİREL, ISLA, SKRTEL, NEUSTADTER, HASAN ALİ, OZAN, JOSEF, ALPER, VALBUENA, DİRAR, AHMETHAN

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ

Gelenler: Nabil Dirar (AS Monaco), Mathieu Valbuena (Olympique Lyonnais), Mehmet Ekici (Trabzonspor), Idriss Carlos Kameni (Malaga), Mauricio Isla (Cagliari)

Gidenler: Emmanuel Emenike (Olympiakos), Beykan Şimşek (Sakaryaspor-Kiralık), Ertuğrul Taşkıran (Boluspor), Volkan Şen (Serbest)

STURM GRAZ'IN TRANSFERLERİ

Gelenler: Thorsten Röcher (SV Mattersburg), Peter Zulj (SV Ried), Oliver Filip (FC Liefering), Patrick Puchegger (Bayern Munchen), Fabian Schubert (SV Ried), Jörg Siebenhandl (Würzburger Kickers), Luan (FC Liefering), Ivan Ljubic (SV Horn)

Gidenler: Simon Piesinger (SCR Altach), Roman Kienast (Serbest), Marko Stankovic (SV Ried), Andreas Gruber (SV Mattersburg), Benjamin Rosenberger (SV Kapfenberg), Seifedin Chabbi (SV Ried), Kristijan Dobras (SCR Altach), Sascha Horvath (Dynamo Dresden), Lukas Skrivanek (Blau Weiss Linz), Ivan Ljubic (Wiener Neustadt)