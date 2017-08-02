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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Hertha Berlin maçı şifresiz!

Giriş Tarihi: 2.8.2017 16:12
Galatasaray-Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Hertha Berlin maçı şifresiz!

Sezon öncesi hazırlık kampını Avusturya'da sürdüren , Bundesliga'nın köklü ekiplerinden ile karşılaşacak. Cimbom'un yeni transferleri Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano'da bu maçta forma giyecek. Peki Galatasaray Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Galatasaray Hertha Berlin maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

2017-2018 sezonu ikinci yurt dışı kampı için Avusturya'da bulunan , hazırlık karşılaşmasında 5 Ağustos Cumartesi günü Almanya Bundesliga ekiplerinden ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Hertha Berlin maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki Galatasaray Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TSİ 19.00'da Kapfenberg'deki Franz Fekete Stadı'nda oynanacak. 10 bin seyirci kapasiteli Franz Fekete Stadı'ndaki karşılaşma seyirci alınacak. Mücadeleyi Galatasaray Televizyonu naklen yayınlayacak.

Hertha Berlin ile Galatasaray Almanya'da 1999/2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşmış; Galatasaray rakibini 4-1 mağlup etmişti.

Son olarak ise yine 2008 yılında Berlin'de oynanan mücadeleyi Galatasaray, Milan Baros'un penaltıdan attığı golle 1-0 kazanmıştı.

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Galatasaray-Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Hertha Berlin maçı şifresiz!
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