Galatasaray-Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Hertha Berlin maçı şifresiz!

2017-2018 sezonu ikinci yurt dışı kampı için Avusturya'da bulunan Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında 5 Ağustos Cumartesi günü Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Hertha Berlin maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki Galatasaray Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TSİ 19.00'da Kapfenberg'deki Franz Fekete Stadı'nda oynanacak. 10 bin seyirci kapasiteli Franz Fekete Stadı'ndaki karşılaşma seyirci alınacak. Mücadeleyi Galatasaray Televizyonu naklen yayınlayacak.

Hertha Berlin ile Galatasaray Almanya'da 1999/2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşmış; Galatasaray rakibini 4-1 mağlup etmişti.

Son olarak ise yine 2008 yılında Berlin'de oynanan mücadeleyi Galatasaray, Milan Baros'un penaltıdan attığı golle 1-0 kazanmıştı.