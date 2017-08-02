Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, 'a talip oldu

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 16:48 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 16:53
Güvenç Kurtar, Milli Takım'a talip oldu

Teknik Direktör , kariyerinde başarılı seneler geçirdiğini ifade ederek, “Bana ı versinler Dünya Kupası’na götüreyim. Orada da başarıdan başarıya koşturayım” dedi.

Fatih Terim'in görevinden gönderilmesiyle boşalan A Teknik Direktörlüğü görevine kimin getirileceği merakla beklenirken, tecrübeli Teknik Direktör konuya ilişkin İHA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Kariyerine Kocaelispor'da başlayan ve Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Bursaspor gibi takımların teknik patronluk görevini üstlenmiş olan Güvenç Kurtar, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü ile ilgili, "A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için en tecrübeli adaylardan birisiyim. Başarılı seneler geçirdim. Şu an gündemde değilim ama benim başarılarım belli" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE İŞLER AHBAP İLİŞKİLERİYLE YÜRÜYOR"

Kurtar, kendisine şu an için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir teklif gelmediğini belirterek, "Türkiye'de işler ahbap ilişkileri ile yürüyor. Bana milli takımı versinler Dünya Kupası'na götüreyim. Orada da başarıdan başarıya koşturayım. Şu an için bana gelen bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Güvenç Kurtar, Milli Takım'a talip oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz