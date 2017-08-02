Irkçılık yapan yandı

Geçen sezon özellikle futbol dünyasında yaşanan şiddet görüntüleri herkesi rahatsız edecek boyutlara ulaştı. 6222 sayılı Sporda Şiddet Yasası'nın uygulanmasında bazen benzer suçlara farklı cezalar çıkması dikkat çekiyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni sezon öncesi ciddi hazırlık yaptı. İstanbul Adliyesi Dergisi'nde bir makale kaleme alan Spor Savcısı Asım Ekren, yaşanan olaylardan örnek vererek, artık şiddet olaylarında Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayılı hakaret konulu 125 maddesinin de uygulanması gerektiğini ifade etti. Savcı Ekren, "Yasalarla korunan spor alanlarında gerek kişilerin şeref ve haysiyetinin gerekse toplumu oluşturan bireylerin ortak ahlak duygusunun korunmasıdır. Beddua, ağır eleştiri, kaba, rahatsız edici, nezaket dışı davranışlar mahkeme kararlarına yansıyor" diyerek bazı örnekler verdi.





YÖNETİCİLER PROVOKE ETMEMELİ

Maç bitimi taraftarların planlanan varış yerine götürülürken ya da kendilerini maça götüren otobüslerde küfürlü ifadeler kullanması halinde stat dışında olmalarına bakılmaksızın 6222 sayılı yasanın 14. maddesinden cezai işlem uygulanır.

Taraftarlar stada girerken rakip takım ya da rakip taraftarlarının bulunduğu yöne doğru etnik köken ve milliyetlerini kastederek, "Bunları gömeceksin, hepsi haindir" derse 6222 sayılı yasaya göre işlem yapılmalı. Taraftarın aynı fiili hakeme yapması halinde uygulanacak cezai maddesi TCK'nın kamu görevlisine hakaret içeren ilgili maddeleri uygulanır.

Toplum kesimlerini din, dil farkı gözeterek ayıracak nitelikte yapılan tezahüratların pankart olarak taşınması, asılması, spor alanları ve onlara yakın duvarlara yazılması halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

Bir kimsenin basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunması, sözlerinin sporda şiddeti teşvik edecek şekilde olması suçtur. Soruşturma için bir olay yaşanma şartı aranmaz.

Yönetici; federasyonu kulüpleri tehdit ediyor, hakemlerin kendilerini mağdur ettiğini söylüyor, buna kendisinin ve taraftarlarının karşılık vereceğini dile getiriyor, bunun üzerine iki taraftar da sahaya girip hakeme saldırıyorsa, yönetici için kamu görevlisine alenen hakaretten işlem yapılır.

Futbol eleştirmeni, köşe yazarı genel anlamda olumsuz beyan ve davranışla hakaret içeren açıklamalar yaparsa 6222 sayılı yasaya göre işlem yapılır ve seyirden men edilir.



MAÇLARA GİDİYOR

İstanbul'da spor müsabakalarında işlenen suçlara bakan Savcı Ekren hem görevi gereği hem de futbola olan ilgisi sebebiyle pek çok maçı stadyumlarda takip ediyor.