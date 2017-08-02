Kazanacağız

Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi
'nde mücadele eden Medipol Başakşehir
, 3. tur ön elemesi ilk maçında 3-3 berabere kaldığı Belçika'nın Club Brugge
takımını bugün İstanbul'da konuk ediyor. Turuncu-lacivertliler, rakibini eleyip kulüp tarihinde ilk kez Kupa 1'de playoff turuna adını yazdırmayı hedefliyor.
Kritik maç öncesi basının karşısına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı
, Avrupa'da önemli hedefleri olduğunu belirterek iddiasını ortaya koydu. Zihinsel olarak iyi durumda olduklarını belirten Avcı şunları söyledi: "İlk maçtan avantajlı döndük, beraberlik tura yetiyor diye beraberliğe oynamak gibi bir düşüncemiz olamaz. İlk maçın analizini yaptık. İyi yanlarımızı gördük, eksiklerimizi değerlendirdik. Kazanarak rakibi elemek bizi mutlu eder.
" Başakşehir, play-off'a kalıp bu turda elenmesi halinde kasasına 3 milyon Euro teselli parası
girecek ve yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
LEKO: TUDOR'A FİKİR DANIŞTIM!
Başakşehir'in rakibi Club Brugge rövanş maçı için dün öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi. Özel bir uçakla Brüksel'den gelen Belçika temsilcisi Atatürk Havalimanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında karşılandı. Teknik direktör Ivan Leko basın toplantısında, "1-0 tura yetiyor. Galatasaray'ın hocası Tudor benim en iyi arkadaşlarımdan birisi. Başakşehir karşısında nasıl oynayacağım konusunda ona danıştım" dedi.
BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?
Deplasmandaki ilk maçta Club Brugge ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir, sahasında alacağı her türlü galibiyette turu geçecek. Turuncu-lacivertli takıma 0-0, 1-1 ve 2-2'lik beraberlikler de tur için yeterli olacak. 90 dakikanın 3-3 sona ermesi halinde ise uzatma bölümüne geçilecek.
DEV HEYECAN A SPOR'DA
Başakşehir'in, Club Brugge ile oynayacağı dev maçın heyecanı ilk karşılaşmada olduğu gibi A Spor'dan ekrana gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20:45'te başlayacak mücadele şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak.