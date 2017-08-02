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Giriş Tarihi: 2.8.2017 20:01 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 20:05
Medipol Başakşehir-Club Brugge | CANLI

Temsilcimiz , 3. ön eleme turu rövanş maçında 'ü ağırlıyor. Maçın naklen ve sabah.com.tr'den izleyebilirsiniz

Tarihinde ilk kez 'nde boy gösteren M.Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu'nda 3-3'ün rövanşında Belçika'dan 'ü saat 20.45'te konuk edecek. Belçika'daki ilk maçtan 3-3 gibi avantajlı bir skorla dönen turuncu-lacivertliler'de hedef; bu avantajı koruyarak hem Play-off turuna yükselmek, hem Avrupa'daki ilk galibiyeti almak hem de Avrupa Ligi gruplarını garantilemek.



İlk maçta 3-3 kalan iki takımdan skor üstünlüğünü yakalayan turlayacak. 0-0, 1-1, 2-2 gibi skorlarda ise M.Başakşehir turu geçerken, 3-3'lük skor uzatmalara götürecek. 4-4 ve daha gollü beraberliklerde de turu geçen taraf Brugge olacak. Temsilcimizde Chedjou ile sakatlıkları sonrası dönüş süreçleri devam eden Egemen ve Mehmet Batdal, yok. İlk maçta sakatlanan kaptan Emre Belözoğlu ise 11'de yer alacak.



SAAT: 20.45
STAT: Fatih Terim
YAYIN:
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.
Club Brugge: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Vormer, Nakamba, Touba, Refaelov, Dennis, Vossen.
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Medipol Başakşehir-Club Brugge | CANLI
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