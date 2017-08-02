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Son dakika ... 'dan büyük Fenerbahçe sürprizi!

Giriş Tarihi: 2.8.2017 15:15
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'dan büyük Fenerbahçe sürprizi!

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden 'da gündeme bomba gibi bir iddia düştü! Geçen sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılıp İspanyol 'ya transfer olan i'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi! Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İşte Galatasaray'dan haberleri...

'da Ndiaye ve Ferdo transferlerinin bitme aşamasına gelmesinin ardından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Sarı kırmızılı taraftarlar bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Belhanda, Gomis, Maicon, Mariano ve Ndiaye'nin transferlerinden sonra Galatasaray'da Nani ve isimleri öne çıkmış durumda. İşte Galatasaray 2 Ağustos transfer haberleri...
Galatasaray için konuşulan sürpriz transferin Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luis Nani olduğu ortaya çıktı.

Bu sezon kadroda yenilenmeye giden Galatasaray, transferde durmak bilmiyor. Sarı Kırmızılılar'da transfer çalışmalarını yürüten Sportif Direktör Cenk Ergün, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Sürpriz olabilir' ifadesini kullanmıştı.

Galatasaray'ın transferdeki bu sürprizinin Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luis Nani olduğu öğrenildi.

Aslan, Fenerbahçe forması giydikten sonra 'ya transfer olan 30 yaşındaki oyuncuyu kadroya katarak sol kanada takviye yapmayı planlıyor. Galatasaray'ın Portekizli oyuncu için başlattığı bu girişime İspanyol ekibinin sıcak baktığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla La Liga'da 25 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, 5 gol atıp 8 asist yaptı.

KONATE ATAĞI!

İsviçre ve Senagal basınlarında çıkan haberlere göre, Sion forması giyen 24 yaşındaki golcü Moussa Konate ile ile ilgilenen Galatasaray'ın, İsviçre ekibiyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Konate'den para kazanmak isteyen Sion'un, Sarı-Kırmızılılar'dan 4 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon çıktığı 39 maçta 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Senegalli oyuncu için Avrupa'dan birçok kulübün devrede olduğu ancak en yakın ilginin Galatasaray'dan geldiği ileri sürüldü.

FEGHOULI, FERNANDO BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Sarı-Kırmızılılar'ın transferlerini bitirmelerine rağmen hala açıklamadığı Feghouli ve Fernando'nun özel işleri nedeniyle yönetimden ek süre aldıkları ortaya çıktı. İki futbolcunun da kulüplerinden alacakları paraları tahsil etmek için görüşmelerde bulundukları ve bu yüzden geciktikleri ifade edildi. 1-2 gün içinde sorunun çözülmesinin ardından İstanbul'a gelecek olan ikili burada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Avusturya kampına katılacak.

SELÇUK İNAN TAKIMDAN AYRILIYOR MU?

Geçtiğimiz hafta başkan ile bir araya gelen takım kaptanı Selçuk İnan'ın kulüpten ayrılmak istediği öne sürüldü. Son yıllarda Galatasaray'daki performansı tartışılan Selçuk İnan, yıllık 2,9 milyon euro ve 25 bin euro da maç başı ücret alıyordu.

32 yaşında olması ve yüksek yıllık ücerti nedeniyle yöneticiler de Selçuk İnan'ın gönderilmesine sıcak bakıyor. Sneijder'in 4,5 milyon euro'luk maaşını bırakıp gitmesinden dolayı Dursun Özbek, Selçuk İnan'ın da alacaklarından vazgeçmesi durumunda sözleşme feshine onay verecek.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'dan büyük Fenerbahçe sürprizi!
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