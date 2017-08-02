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Yönetimi, 'ya gitti

Giriş Tarihi: 2.8.2017 16:11 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 16:17
TFF Yönetimi, Lucescu'ya gitti

Futbol Federasyonu Başkanı , Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için ile görüşüyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ile görüşmek için Romanya'ya gitmesinin ardından bu kez de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve ikinci başkan , Lucescu için Romanya'ya gitti.

ile Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Romanya'daki Marriott Otel'de bir araya geldiği ifade edilen Demirören ve Dürüst, Rumen teknik adam ve menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Lucescu, Demirören, Dürüst ve Yardımcı ile yaptığı görüşmenin ardından hafta sonuna kadar süre istedi. (Sporx)

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TFF Yönetimi, Lucescu'ya gitti
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