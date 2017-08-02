Trabzonspor 50. kuruluş yıl dönümünü galibiyetle kutladı

Trabzonspor, kuruluşunun 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İspanya'nın La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile yaptığı dostluk maçını 2-0 kazandı..Bordo-mavili takıma, galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Bongonda ile Yusuf Yazıcı kaydetti.



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Trabzonspor 1-0 DeportivoAlaves

Trabzonspor 2-0 DeportivoAlaves

8. dakikada Trabzonspor, yeni transferi Bongonda ile öne geçti. Kucka'nın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topu göğsüyle kontrol eden Belçikalı futbolcu, meşin yuvarlağı kaleci Pacheo'nun solundan filelere gönderdi.

23. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında, Bongonda topu az oyuncuyla yakalanan konuk takımın savunmanın arkasındaki Yusuf Yazıcı ile buluşturdu. Bu futbolcu da sağ çaprazda plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Pacheo'nun sağından filelere yolladı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Serdar Diyadin, Abdullah Bora Özkara

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak (Dk. 75 Uğurcan Çakır), Pereira (Dk. 75 Kamil Ahmet Çörekçi), Uğur Demirok (Dk. 61 Medjani), Durica (Dk. 61 Mustafa Akbaş), Mas, Okay Yokuşlu (Dk. 75 Aytaç Kara), Kucka (Dk. 75 Hasan Batuhan Artarslan), Olcay Şahan (Dk. 75 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı (Dk. 61 Bero), Bongonda (Dk. 61 Yusuf Erdoğan), Rodellaga (Dk. 61 N'Doye)

Deportivo Alaves: Pachero, Vigaray, Alexis (Dk. 80 Maripan), Dieguez, Duarte (Dk. 62 Wakaso), Gomez (Dk. 62 Romero), Manu, Torres (Dk. 75 Krsticic), Burgui (Dk. 62 Hernandez), Zidane (Dk. 62 Katai), Sobrino (Dk. 74 Santos)

Goller: Dk. 8 Bongonda, Dk. 23 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Bero (Trabzonspor), Dk. 70 Alexis, Dk. 83 Wakaso (Deportivo Alaves)





TRABZONSPOR 50. YILINI KUTLADI

2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan bordo-mavili kulüpte, ilk olarak 10.00'da Atatürk Alanı'na çelenk konuldu ve ardından Sülüklü Mezarlığı'nda anma töreni gerçekleştirildi.

Sabahki etkinliklerin ardından saat 19.30'da Şenol Güneş Kompleksi'nde başlayan kutlama programında konserler, halk oyunu, kolbastı gösterileri, havai fişek ve ışık şovu yapıldı.





USTA, TARAFTARLARA SESLENDİ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, kutlama programı öncesinde taraftarlara seslendi.

Usta, kulübün 50. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Trabzonspor'un 7 şampiyonluğunu ve onlarca kupasını doya doya gördük. Trabzonsporlular, gençler, daha nice 50 yıllar yaşayacak bu muhteşem markanın altında bizler sadece ve sadece hizmetkarız. Niceleri geldi geçti elbette bizler de gelip geçeceğiz ama bu sene bizim için özel bir yıl. Hepinizden istirham ediyoruz bu sene takımımıza sahip çıkalım, kenetlenelim. En ufak ayrımız gayrımız olmasın ve 50. yılımızı şampiyonlukla taçlandıralım." ifadelerini kullandı.

50. YIL PASTASI KESİLDİ

Başkan Muharrem Usta'nın konuşmasının ardından Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, Trabzonspor'a hizmet etmiş eski futbolcuların katılımıyla 50. yıl pastası kesildi.

Trabzonspor taraftarları, daha sonra bordo-mavili takımın efsane oyuncularını bulundukları tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.



ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kutlama mesajlarını taraftarlara okuyarak kendilerine teşekkür etti.

Daha sonra Trabzonspor'un görüşmelere başlandığını duyurduğu ancak sezon açılışına yetişemeyen Burak Yılmaz'ın bugün bordo-mavili taraftarlara seslendiği video skorborddan taraftarlara izlettirildi.

Taraftarlar, Burak Yılmaz'ın videosunda sözlerinin ardından alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu.

TRİBÜNLER DOLDU

Trabzonspor taraftarları, 50. yıl kutlamalarının yapıldığı organizasyona büyük ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, İspanya'nın Deportivo Alaves ile oynanacak hazırlık maçının da yer aldığı etkinlikte 41 bin 461 kişilik kapasitesi bulunan stadyumda tribünlerinin büyük bölümünü doldurdu.



3 YENİ TRANSFER, TARAFTARLARLA BULUŞTU

Kutlamaların ardından Trabzonspor ile Deportivo Alaves hazırlık maçı için sahaya çıktı. Bordo-mavili futbolcular, tribünlerdeki taraftarlara bu sırada futbol topu dağıttı.

Trabzonspor'un 50. kuruluş yıl dönümünde 3 yeni transfer de bordo-mavili taraftarların karşısına ilk kez çıktı.

İspanya'nın Celta Vigo takımından transfer edilen Belçikalı oyuncu Theo Bongonda, Milan'dan kadroya dahil edilen Juraj Kucka ve geçen sezon Eskişehirspor'da oynayan Kamil Ahmet Çörekçi, yeni transferler olarak bordo-mavili taraftarlarla buluştu.