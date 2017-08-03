Devler Ligi yolunda tarihi zafer!

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Medipol Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu'nda 3-3'ün rövanşında Belçika'dan Club Brugge'u ağırladı.



Belçika'daki ilk maçtan 3-3 gibi avantajlı bir skorla dönen turuncu-lacivertliler rakibini Adebayor ve Visca'nın golleriyle 2-0 mağlup etti ve Devler Ligi'nde play-offlara kaldı.



Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu'na yükselirken, İstanbul ekibi bu turda Şampiyonlar Ligi'ne veda etse bile, Avrupa Ligi gruplarına katılacak.



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Medipol Başakşehir 1-0 Club Brugge

Medipol Başakşehir 2-0 Club Brugge





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Medipol Başakşehir-Club Brugge maçını izleyenler arasındaydı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortaya Adebayor altı pas çizgisi üzerinde uçarak kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0

19. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne çok yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Horvath, kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

25. dakikada konuk ekip etkili geldi. Vormer'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde gerilerden gelen Denswil kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

34. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Adebayor, ceza sahasına hareketlenen Edin Visca'nın önüne pasını gönderdi. Visca, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan çok sert vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0

41. dakikada turuncu-lacivertlilerin atağında top direkten döndü. Club Brugge yarı sahasında topla buluşan Visca, rakibinden kurtulduktan sonra yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla çok sert vurdu, yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeyi de garantiledi.

46. dakikada Medipol Başakşehir 3. golüne yaklaştı. Edin Visca sağ kanattan son çizgiye indi, ceza sahası dışındaki Mossoro'ya pasını gönderdi. Mossoro, ceza sahası içine hareketlenen Caicara'nın önüne pasını attı, Brezilyalı oyuncu kaleye yakın mesafeden sağ çaprazdan şutunu attı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

56. dakikada konuk ekip etkili geldi. Vossen'in sağ kanattan yaptığı ortaya altı pasa yakın noktada arka direkte Touba kafayı vurdu, top yandan az farkla yandan dışarıya gitti.

81. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Visca sağ kanattan ceza sahasına girdi, arka direğe doğru hareketlenen Kerim Frei'e pasını gönderdi. Kerim'in gelişine vuruşunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.

84. dakikada Club Brugge'de Izquierdo, yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, top az farkla üstten dışarıya gitti.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.





MAÇTAN NOTLAR



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Belçika'nın Club Brugge takımını konuk eden Medipol Başakşehir, ilk maçtaki 11'iyle sahaya çıktı.

Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Abdullah Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Adebayor forma giydi.

Teknik direktör Avcı, Faruk Çakır, Alparslan Erdem, Da Costa, Gökhan İnler, Cikalleshi, Kerim Frei, Napoleoni'yi yedekler arasında tuttu, yeni transferlerden Mevlüt Erdinç ve Tunay Torun'u ise maç kadrosuna almadı.

Sol ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve takımdan yaklaşık 5 ay ayrı kalacak Aurelien Chedjou, tedavi süreci devam eden Mehmet Batdal ve takımla çalışmalara yeni başlayan ancak kondisyon eksiği bulunan Egemen Korkmaz da kadroda yer almadı.





MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi gruplarından birinde mücadele etmeyi garantilemiş oldu.



Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge'ü eleyen temsilcimizi play-off turunda güçlü rakipler bekliyor.

Şampiyonlar Ligi bileti için son eleme turunda seri başı takımlarla karşılaşacak olan Başakşehir'in şu ana kadar kesinleşen 4 muhtemel rakibi bulunuyor. Kalan diğer muhtemel rakip ise 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarının ardından kesinleşecek. Play-off turu kura çekimleri 4 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

İşte muhtemel rakipler:

Sevilla

Napoli

Liverpool

Hoffenheim





Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Visca (Dk. 88 Napoleoni), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Elia (Dk. 78 Kerim Frei), Mossoro (Dk. 71 Gökhan İnler), Adebayor

Club Brugge: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Nakamba, Vormer, Touba (Dk. 71 Izquierdo), Refaelov (Dk. 46 Vanaken), Bonaventure (Dk. 56 Diaby), Vossen

Goller: Dk. 7 Adebayor, Dk. 34 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 10 Caicara, Dk. 24 Clichy (Medipol Başakşehir), Dk. 23 Bonaventure, Dk. 42 Denswil, Dk. 65 Vormer (Club Brugge)