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'de ameliyat kararı

Giriş Tarihi: 3.8.2017 01:10 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 01:30
Gökhan Gönül'de ameliyat kararı

Kaval kemiğinde stres kırığı tespit edilen 'ün ameliyat olması planlanıyor. Oyuncu, sahalardan 3 ay uzak kalacak..

'ta sakatlık şoku! Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre ve Atınç Nukan'ın ardından 'den de kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcunun sahalardan 2-3 ay uzak kalacağı ifade edildi..
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Gökhan Gönül'de ameliyat kararı
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