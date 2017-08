Gösterilen çaba beni ikna etti

Beşiktaş yönetimi, İspanya çıkarmasında istediği sonuca ulaştı ve hem Alvaro Negredo hem de kulübü Valencia ile anlaştı. Bu transfer için yetki verilen menajer Ahmet Bulut'un görüşmelerde ilerleme kaydetmesi üzerine önceki gün İspanya'ya uçan yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önce golcü futbolcu ile görüştü. İlk olarak yıllık 5 milyon Euro isteyen Alvaro Negredo'ya yönetim 3 milyon 500 bin Euro önerdi. 4 milyon 200 bin Euro karşılığı el sıkıştı. Sözleşme süresinin ise 2+1 yıl olması bekleniyor. Son iki yılda yaşanan şampiyonlukların ve Avrupa'daki hedeflerin anlatıldığı İspanyol yıldızın, "Gösterdiğiniz ilgi ve transfer için harcadığınız çaba beni çok mutlu etti. Bu kadar istendiğim bir kulübe gitmem gerektiğini düşündüm. Pepe ve Quaresma gibi isimlerle aynı takımda oynayacak olmak heyecan verici. Beşiktaş formasını giymek benim için onurdur" dedi.



BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Negredo ile anlaşılmasının ardından Valencia kulübü ile masaya oturan yöneticiler, çetin bir pazarlık yaptı. Taraflar önce kiralama konusunda her konuda anlaşma sağladı. Ancak Valencia'nın bonserviste 7 milyon Euro'dan 5'e inmesi sonrası görüşmeler oyuncunun alınmasına döndü. Son olarak İspanyol kulübü istediği rakamı 4 milyon Euro'ya çekti, Beşiktaş ise 2.5 milyon Euro'da ısrar etti. İspanyol golcünün de kulübüne rest çekmesi üzerine Valencia, geri adım atmak zorunda kaldı ve siyah-beyazlıların önerdiği 2.5 milyon Euro'yu kabul etti. Beşiktaş, yeni golcüsü Alvaro Negredo'yu bugün 17.00'de İstanbul'a getirip, sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza attıracak.







BOMBAYI PEPE, Q7 VE NEGREDO PATLATTI!

Beşiktaş, yeni golcüsü Alvaro Negredo transferini ilginç bir gösterimle duyurdu... Siyah-beyazlılar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda önce Quaresma, sonra Pepe, İspanyol forvete telefon açıp "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) çağrısında bulunuyor. Negredo da, "I'm Coming to Beşiktaş" (Beşiktaş'a geliyorum) diyor... Ardından müzik eşliğinde bombalar patlıyor!..

