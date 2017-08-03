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'ya imzayı attı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 3.8.2017 17:56 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 17:58
Kjaer Sevilla'ya imzayı attı

'den 'ya transfer olan Simon , resmi sözleşmeye imzayı attı.

Sarı-lacivertli takımdan 12.5 milyon Euro bedelle 'ya transfer olan ve İspanyol ekibinin en pahalı defans transferi olarak tarihe geçen resmi sözleşmeye imza attı. Danimarkalı yıldız, Sevilla'da 4 numaralı formayı giyecek.
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Kjaer Sevilla'ya imzayı attı
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