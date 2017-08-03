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Kjaer Sevilla'ya imzayı attı
Kjaer
Sevilla
'ya imzayı attı
İHA
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2017
17:56
Güncelleme Tarihi: 3.8.2017
17:58
Fenerbahçe
'den
Sevilla
'ya transfer olan Simon
Kjaer
, resmi sözleşmeye imzayı attı.
Sarı-lacivertli takımdan 12.5 milyon Euro bedelle
Sevilla
'ya transfer olan ve İspanyol ekibinin en pahalı defans transferi olarak tarihe geçen
Kjaer
resmi sözleşmeye imza attı. Danimarkalı yıldız, Sevilla'da 4 numaralı formayı giyecek.
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