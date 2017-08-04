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'nde 'nin rakibi Vardar

Giriş Tarihi: 4.8.2017 13:33 Güncelleme Tarihi: 4.8.2017 14:24
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Vardar

'nin UEFA play off turundaki rakibi belli oldu. Sarı lacivertli temsilcimiz, Makedonya'nın Vardar takımıyla eşleşti.

Fenerbahçe'nin UEFA Play-Off Turu'ndaki rakibi Makedonya'nın FC Vardar takımı oldu. Sarı-Lacivertli ekip ilk maçı 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Shkendija - Milan

Vardar - FENERBAHÇE

Ajax - Rosenborg

Osijek - Austria Wien

Crvena Zvezda - Krasnodar

Altach - Maccabi Tel Aviv

BATE Borisov - Olexandriya

Club Brugge - AEK

Maritimo - Dinamo Kiev

Dinamo Zagreb - Skenderbeu

Ludogorets - Süduva

Panathinaikos - Atlhletic Bilbao

Apollon Limasol - Midtjylland

Domzale - Marsilya

Partizan - Videoton

Hafnarfjördur - Braga

Everton - Hajduk Split

Utrecht - Zenit

Legia Varşova - Sheriff

Viitorul - Salzburg

Vitoriz Plzen - AEK Larnaca

Paok - Östersund

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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Vardar
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