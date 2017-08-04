Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Vardar

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Makedonya'nın FC Vardar takımı oldu. Sarı-Lacivertli ekip ilk maçı 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Shkendija - Milan
Vardar - FENERBAHÇE
Ajax - Rosenborg
Osijek - Austria Wien
Crvena Zvezda - Krasnodar
Altach - Maccabi Tel Aviv
BATE Borisov - Olexandriya
Club Brugge - AEK
Maritimo - Dinamo Kiev
Dinamo Zagreb - Skenderbeu
Ludogorets - Süduva
Panathinaikos - Atlhletic Bilbao
Apollon Limasol - Midtjylland
Domzale - Marsilya
Partizan - Videoton
Hafnarfjördur - Braga
Everton - Hajduk Split
Utrecht - Zenit
Legia Varşova - Sheriff
Viitorul - Salzburg
Vitoriz Plzen - AEK Larnaca
Paok - Östersund