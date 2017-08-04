Balıkesirspor: 2 - Bursaspor: 1

Afyonkarahisar'daki sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor
Baltok, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. etap kamp çalışmalarını sürdüren Bursaspor
ile sezon açılış maçında karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada ev sahibi Balıkesirspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında sol kanattan gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde Aziz Behich'in ters vuruşunda top Bursaspor ağlarıyla buluştu. 20. dakikada ise ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulunan Aziz Behich, sağ üst köşeye çektiği şutta topu ağlarla buluşturdu. 36. dakikada Batalla'nın uzun pasıyla topla buluşan Deniz, pasını Jorquera'ya verdi. Jorquera'nın bekletmeden şutunda top az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, mücadelenin 81. dakikasında sağ kanattan gelişen ev sahibin ekibin atağında ceza sahası içinde topla buluşan Foxi, skoru belirleyen golü kaydetti: 2-1
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor: Atilla Özmen (Andrija Vukovic dk. 45), Uğur Aygören, Bülent Cevahir (Doğa İşeri dk. 68), Tomislav Glumac, Oğuz Yılmaz, Cüneyt Köz (İbrahim İçuz dk. 90), Nizamettin Çalışkan (Çağatay Vatan dk. 90), Foxi Kethevoama (Rahmi Anıl Başaran dk. 90), Burak Çalık (Emre Akkaş dk. 90), Mehmet Boztepe (Muhammet Ali Doğan dk. 76), Abdülkadir Özgen (Furkan Çil dk. 68)
Teknik Direktör: Can Cangök
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Ertuğrul Ersoy dk. 63), Titi, William Troost-Ekong, Aziz Behich, Paschal Okoli, Emmanuel Badu (Furkan Soyalp dk. 86), Pablo Batalla (Josua John dk. 76), Cristobal Jorquera (Sinan Bakış dk. 76), Deniz Yılmaz, Bogdan Stancu (Ozan Can Kökcü dk. 76)
Yedekler: Muhammed Şengezer, İsmail Konuk, Merter Yüce, Ricardo Faty, Mert Örnek, Berat Jonathan Ustabaşı
Teknik Direktör: Paul Le Guen