Beşiktaş'ın yeni transferi Negredo imzayı attı

Beşiktaş'ın yeni transferi Alvaro Negredo için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi.

Törende Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Negredo basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

"BU SENENİN GOL KRALI BEŞİKTAŞ'TAN OLACAK"

"Bizim için mutlu bir gün. Bizim işimiz taraftarlarımızı mutlu etmek. Negredo transferiyle beraber bütün taraftarlarımızın mutlu olduğunu düşünüyorum. Çok istedik bu transferi. Negredo da istedi. Bizde transferler karşılıklı istek ve arzuyla olan bir şey. Mali konuların dışında oyuncu karakterinin de Beşiktaş'a uygun olması önemli. İnşallah bu senenin gol kralı Beşiktaş'tan olacak."

"BAŞKA TAKIMLARIN YAPTIĞI TEKLİFLER BEŞİKTAŞ'I ZEDELEMEZ"

"Futbol ailesi çok küçük bir aile. Herkes birbirini arayıp takımın, kulübün durumunu hemen öğrenebiliyor. Tabii ki fazla parayı seçenler de olabilir ama bizim tarzımız o tip oyuncularla değil mutlu olmak isteyen oyuncularla birlikte olmaktan yana. Biz burada mutlu günler geçireceğiz. Başka takımların yaptığı teklifler Beşiktaş'ı zedeleyecek durumda değil."

İşte Negredo'nın açıklamaları:

"İNSANLARIN İLK TEPKİLERİ ÇOK SICAKTI"

"Dün akşam başkanla yemek yedik ve bir kere daha ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Taraftarların bana ilgisi muhteşemdi. Ben de saha içerisinde onların bu ilgisi için elimden geleni yapacağım. Çok kısa süredir buradayım ama karşılama çok sıcaktı. İnsanların ilk tepkileri çok sıcaktı. Futbola bu kadar aşkla bağlı olan çok az insan gördüm. Eğer birisini arayıp buraya gelmek için ikna edecek olsam 'Çok fazla düşünmemesini' söylerdim."

"BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"

Şampiyon takıma gelen oyuncu şampiyon olarak devam etmek ister. Bu ailenin yine şampiyon olarak daha da büyük olmasını istiyorum. Beşiktaş uğurlu bir kulüp, her gelene yarıyor. Milli takım benim için uzun bir yol. Önce burada başarılı olmak istiyorum. Önce Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayalım sonra milli takıma bakarız.

"MEDEL İLE İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

"Medel büyük bir oyuncu. Beraber oynadık ve iyi bir ilişkimiz var ama Medel'in transferini başkanımıza sormanız lazım."

"EN İYİ SEZONUMUN ÜSTÜNE ÇIKMAK İSTİYORUM"

"Gol konusunda fazla rakamlara takılmak istemiyorum. Sadece en iyi sezonumun üstüne çıkmak istiyorum diyebilirim. Rakamlara takılıp kendimi kısıtlamak istemiyorum"