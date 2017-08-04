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Erdoğan maçında

Giriş Tarihi: 3.8.2017 20:29 Güncelleme Tarihi: 4.8.2017 02:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe maçında

Avrupa Ligi rövanş mücadelesinde - Strum Graz maçını izlemek için 'de yerini aldı.

, 'nin Sturm Graz'la karşılaşacağı Avrupa Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FENERBAHÇE MAÇINDA

BAKAN BAK VE BAŞKAN YILDIRIM EŞLİK ETTİ

Medipol Başakşehir'in Club Brugge ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesini izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tribünde eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe maçında
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