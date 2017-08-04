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Inter'e evet dedi!

Giriş Tarihi: 4.8.2017 19:24 Güncelleme Tarihi: 4.8.2017 19:30
Emre Mor Inter'e evet dedi!

Mili oyuncu yeni sezonda Inter forması giyecek

Adı Fenerbahçe ile anılan , İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile anlaşma sağladı

Perisic ve Candreva'nın yerlerini gelecek için sağlama almak isteyen siyah-mavililer, Borussia Dortmund ile yapılacak görüşmeleri çabuk sonlandırmak ve transferi kolay yoldan halletmek için Emre'nin Menajeri Muzzi Özcan ile doğrudan iletişime geçti.

EMRE MOR TRANSFERİNDE İŞLER KARIŞTI!

EMRE MOR'UN MENAJERİ INTER'LE EL SIKIŞTI
Sky Italia'nın haberine göre; menajer Muzzi Özcan akşam saatlerinde Inter kulüp binasına gitti. Emre Mor'un menajeri ile bir araya gelen Inter yönetimi transferde büyük mesafe kat etti. Oyuncu kanadını ikna eden İtalyan ekibin Dortmund ile pazarlıklara başladığı kaydedildi.

EMRE MOR ŞOV YAPTI! .
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Emre Mor Inter'e evet dedi!
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