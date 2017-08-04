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'dan İmparator paylaşımı! (4 Ağustos)

Giriş Tarihi: 4.8.2017 16:03
Galatasaray'dan İmparator Fatih Terim paylaşımı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri (4 Ağustos)

'dan paylaşımı! Galatasaray resmi twitter hesabı; Fatih Terim'in Galatasaray formasıyla jübilesinden bir #tbt fotoğrafı paylaşarak taraftarı heyecanlandırdı. Swansea City'den Bafétimbi Gomis, Dinamo Kiev'den Younès Belhanda, Sao Paolo'dan Maicon, Sevilla'dan Mariano, Osmanlıspor'dan Ndiaye ve son olarak Manchester City'den Brezilyalı orta saha Fernando'yu renklerine bağlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Taraftarın merakla beklediği ne zaman İstanbul'a gelecek? Fatih Terim konusundaki son gelişmeler ne? Carole yerine sürpriz bir sol bek ismi ortaya atıldı. İşte Galatasaray'dan transfer haberleri...

camiasından transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı taraftarların özlemi dinecek mi? Galatasaray resmi twitter hesabından bugün çok konuşulan bir paylaşım yaptı. Fatih Terim'in futbolu bıraktığı maça atıfta bulunarak imparator smileyiyle birlikte #tbt paylaşımı yapıldı. Bu paylaşım Fatih Terim'e bir mesaj olarak değerlendirildi. Galatasaray'da Augsburg'da parlayan daha sonra Chelsea'ye transfer olan 'nın ismi ön plana çıkıyor. Sarı kırmızılılar Geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te kiralık olarak geçiren Abdul Rahman Baba'nın transferini kiralık olarak bitirmeye çalışıyor. İşte Galatasary son dakika transfer haberleri (04 Ağustos 2017)

Fernando'nun işini bitiren Galatasaray Yönetimi, 'ye de imza attırabilmek için yoğun bir çaba sarfediyor. Uzun süredir gündemde bulunan Cezayir asıllı Fransız kanat oyuncusuna yakın markajı sürdüren sarı-kırmızılıların birkaç gün içerisinde transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor. Takımı West Ham ile yeni sezona hazırlanan 28 yaşındaki Feghouli ise çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'dan resmi açıklama yapılmamakla birlikte 'ın takımdan ayrılması bekleniyor. Milli futbolcunun eski takımı Trabzonspor'a döneceği iddia ediliyor.

Sol bek arayışlarında ise Chelsea'den Baba Rahman gündeme geldi. Oyuncunun Türkiye ile Almanya arasında kaldığı ve tekliflerden birini kabul ederek kiralık gideceği öğrenildi.

Galatasaray'ın stoper için düşündüğü için de görüşmelerde sona gelindi. Jason Denayer Hamza Hamzaoğlu döneminde Galatasaray forması giymiş, genç oyuncu taraftarın sevgilisi olmuştu.

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Galatasaray'dan İmparator Fatih Terim paylaşımı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri (4 Ağustos)
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