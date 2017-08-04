İçimde bir his var iyi şeyler olacak

Beşiktaş
önceki gece "Come to Beşiktaş"
şovuyla transferini duyurduğu İspanyol golcü Alvaro Negredo
'yu dün İstanbul'a getirdi… Siyah-beyazlı taraftarlar, Atatürk Havalimanı
'nda yeni yıldızlarını sevgi gösterisi ile karşılarken, Negredo'nun duyduğu memnuniyet yüzüne yansıdı. Futbolcu, duygularını "İçimde bir his var çok güzel şeyler olacak"
diyerek dile getirdi. Beşiktaş'ı yakından tanıdığını belirten 31 yaşındaki yıldız, "Geçen sene Şampiyonlar Ligi maçlarında iyi işler çıkardılar.
Taraftarının çok ateşli olduğunu bilmeyen yok. Beşiktaş'a gelen her yıldız değer kazanıyor, Mario Gomez, Fiorentina'dan gitti, Aboubakar, Porto'da yükselişe geçti. Kendi adıma da bu yükselişin devam etmesini umuyorum"
dedi. Beşiktaş'ı Toshack ve Del Bosque döneminden bu yana bildiğini dile getiren Negredo, "Beşiktaş umut ve heyecan veriyor.
Pepe, Quaresma, Fabricio, Babel hepsi özel oyuncular. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın hedefleriyle örtüşecek başarılar kazanmak için hazırım.
İçimde bir his var, İstanbul'da çok iyi işler yapacağıma inanıyorum. Bunun için de sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
TAKSİCİ BABANIN YILDIZ OĞLU
Beşiktaş'ın
yeni yıldızının yaşam öyküsü ilham verici... 1980'lerin başında Madrid'e bağlı Vallecas bölgesinde taksicilik yaparak yaşamını kazanan Jose Maria Negrodo'nun oğlu olan Alvaro'nun iki kardeşi Cesar ve Ruben da alt liglerde futbol oynuyor. Alvaro, ailesini büyük bir zorlukla geçindiren babasına büyük hayranlık duyuyor. Alvaro Negredo
'nun sağ el bileğinin içinde 'CJR' harflerinden oluşan bir dövme var. Bu dövme Alvaro'nun babası Jose Mario, annesi Juana ve kardeşleri Cesar ile Ruben'in isimlerinin baş harflerini temsil ediyor. İspanyol futbolcu attığı her golden sonra "Geçmişimi unutmamak için yaptırdım" dediği dövmesini öpüyor.