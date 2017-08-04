Strum Graz ile berabere kalan Fenerbahçe turu geçti

Ülker Stadyumu'nda ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, 2-1 kazandığı maçın rövanşında tribünleri dolduran taraftarlarının önünde Sturm Graz ile 1-1 berabere kalarak turlamayı başardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FENERBAHÇE MAÇINDA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MAÇI İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynadığı rövanş maçını izledi.

Ülker Stadı'na maçın başlamasına kısa bir süre kala gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la protokol tribününden takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top Potzmann'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan topu kontrol etmeyi başardı.

24. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Martin Skrtel kafayı vurdu ancak top direğin hemen yanından auta gitti.

29. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu Lykogiannis, Rocher'e aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak savunma son anda topu kornere gönderdi.

32. dakikada Valbuena soldan rakibini geçerek ceza sahasına girdi ve arka direkteki Dirar'ı gördü. Bu futbolcu yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



52. dakikada Valbuena'nın savunmanın arasından attığı topa hareketlenen Hasan Ali Kaldırım ceza sahası içine girip ortasını yaptı ancak kaleci Siebenhandl, Ahmethan'dan önce topa sahip oldu.



59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dirar, rakibini ekarte edip içeriye kat etti. Ceza sahası önüne gelen Dirar sert vurdu ancak top üstten auta gitti.



66. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Zulj, savunmanın arkasına sarkan Huspek'e çıkardı. Bu futbolcu Hasan Ali'den sıyrılıp düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı. 1-1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GOL SEVİNCİ

69. dakikada Hierlander'in sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan önce iyi yükselen Schubert kafayı vurdu, ancak top az farkla auta gitti.



71. dakikada kazanılan korner atışında Valbuena ceza sahası içine doldurdu, Martin Skrtel yükselip kafa vuruşunu yaptı ancak topu dışarı gönderdi.



76. dakikada Hierlander, orta sahada aldığı topla önündeki boşluğu iyi değerlendirdi ve ceza sahası önüne kadar geldi. Kaleye vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.



84. dakikada Valbuena, Dirar'dan aldığı pasla arka direkteki Mehmet Topal'ı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda direğe çarpan top auta çıktı.



89. dakikada Martin Skrtel, savunmada kaptığı topla rakip ceza sahasına doğru hareketlendi. 3 oyuncudan sıyrılan Slovak futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda top az farkla auta gitti.



90. dakikada sol kanatta gelişen atakta Potzmann, çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleci Volkan Demirel, topu kornere göndermeyi başardı.









Stat: Ülker



Hakemler: Robert Madley xxx, Constantine Hadzidakis xxx, Marc Perry xxx



Fenerbahçe: Volkan xxx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xxx, Hasan Ali xx, Dirar xxx, Josef de Souza xx, Ozan x (Mehmet Topal dk. 82 ?), Valbuena xxx (Isla dk. 90+3 ?), Alper xxx, Ahmethan xx (Van Persie dk. 62 xx)



Yedekler: Kameni, İsmail, Aatif, Stoch



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Sturm Graz: Siebenhandl xx, Koch xx, Maresic xx, Lykogiannis xxx, Potzmann xxx, Jeggo xx (Schmid dk. 82 ?), Zulj xx, Huspek xxx, Hierlander xxx, Rocher x (Zulechner dk. 46 x), Alar x (Schubert dk. 63 x)



Yedekler: Gratzei, Lovric, Puchegger, Lema



Teknik Direktör: Franco Foda



Goller: Dirar (dk. 32) (Fenerbahçe), Huspek (dk. 66) (Sturm Graz)



Sarı kartlar: Jeggo, Maresic (Sturm Graz), Neustadter, Alper (Fenerbahçe)

- KOCAMAN DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz'la oynanan ve 2-1 kazandıkları ilk maçın kadrosunda değişiklik yapmadı.

Kocaman, kalede Volkan Demirel'e şans verirken, savunma dörtlüsünü Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Josef de Souza, ve Ozan Tufan'ı oynatan Kocaman, kanatlarda yeni transferler Nabil Dirar ile Mathieu Valbuena'ya şans tanıdı. Tecrübeli teknik adam forvet arkasında Alper Potuk'u, ileri uçta ise yine genç isim Ahmethan Köse'yi sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de yeni transferler Dirar ve Valbuena, sarı-lacivertli formayla Kadıköy'de ilk kez maça çıkarken, Carlos Kameni ile Mauricio Isla yedek kulübesinde bekledi. Sakatlığı bulunun Mehmet Ekici ise kadroda yer almadı.

- VAN PERSİE KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Robin van Persie, 18 kişilik kadroya girdi.

Son iki antrenmanda yapılan testlere olumlu sonuç veren Hollandalı futbolcu, tam hazır olmadığı gerekçesiyle maça yedek kulübesinde başladı.

Van Persie, sakatlığı nedeniyle Avusturya'daki ilk maçta forma giyememişti.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mehmet Ekici, kadroda yer almadı. Teknik direktör Aykut Kocaman, Salih Uçan'ı ise 18 kişilik maç kadrosunda tercih etmedi.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde, Van Persie'nin dışında yeni transferler Carlos Kameni, Mauricio Isla, Aatif Chahechouhe, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı ve Miroslav Stoch oturdu.

Sakatlığı devam eden Jose Fernandao'nun yanı sıra, kadro dışı kararı kaldırılarak takımla çalışmalara dün başlayan Gregory van der Wiel, Avrupa listesinde olmadıkları için Sturm Graz maçında kadroya giremedi.

- AYKUT KOCAMAN, 1544 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de bin 544 gün sonra sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin başında Ülker Stadı'nda son maçına 12 Mayıs 2013'te çıkan Kocaman, bin 544 gün sonra Kadıköy'ün çimlerine sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak ayak bastı.

- TARAFTARIN İLGİSİ BÜYÜK

Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'deki sezonun ilk maçında Ülker Stadı'nın tribünlerinin büyük bir bölümünü doldurdu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, geçen sezon derbiler ve Avrupa'daki bazı maçlar hariç tribünleri dolduramamıştı.

Her iki kale arkası tribününün tamamen dolu olduğu statta yaklaşık 35 bin sarı-lacivertli taraftar, takımlarına destek oldu.

Öte yandan, 100 kadar Sturm Graz taraftarı da deplasman tribününden takımlarını destekledi.

- HİBRİT ÇİMDE İLK MAÇ

Ülker Stadı'nın yenilenen zemininde ilk maça çıkıldı.

Geçen sezonun son maçından sonra Ülker Stadı'nın zemini tamamen kaldırıldı ve hibrit çime geçildi. Ülker Stadı'ndaki yeni zemin olan hibrit çim beğeni topladı.