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Lucescu'nun Milli Takım'daki yardımcıları belli oldu
Lucescu'nun
Milli Takım
'daki yardımcıları belli oldu
Giriş Tarihi: 4.8.2017
23:06
Güncelleme Tarihi: 4.8.2017
23:10
Teknik Direktör
Mircea Lucescu
'nun yardımcıları
Tayfur Havutçu
ve Levent Şahin oldu
Detaylar geliyor...
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