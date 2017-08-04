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Lucescu'nun 'daki yardımcıları belli oldu

Giriş Tarihi: 4.8.2017 23:06 Güncelleme Tarihi: 4.8.2017 23:10
Lucescu'nun Milli Takım'daki yardımcıları belli oldu

'nun yardımcıları ve Levent Şahin oldu

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Lucescu'nun Milli Takım'daki yardımcıları belli oldu
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