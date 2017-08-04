PSG, Neymar'ı basına tanıttı

Paris ekibi, 222 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Neymar'ı, kulübün sahibi Nasser Al Khelaifi'nin de katıldığı törenle basına tanıttı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki yıldız Neymar, Futbol oynamaya açım. Yarın Amiens karşısında forma giyebilirim, neden olmasın Yeni takım arkadaşlarımla antrenmana çıkmak, futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Harika bir şehirde, mükemmel bir kulübe geldim dedi.

İçine sinen bir karar verdiğini söyleyen Neymar, Kupalar kazanmak için en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum. Paris'e gelmeyi istedim, PSG yeni kupaları hak ediyor. Bu da benim motive olmamı sağlıyor şeklinde konuştu.

Hayatının en zor kararlarından birini verdiğini belirten Brezilyalı oyuncu, Barcelona çok büyük bir kulüp. Defalarca düşündükten sonra sevdiğim arkadaşlarımı geride bıraktım dedi.

Hiçbir zaman parayla motive olmadığını dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, Eğer parayı takip ediyor olsaydım şu anda dünyanın başka bir ülkesinde, başka bir takımda olabilirdim. İnsanların bu şekilde düşünmesine üzülüyorum değerlendirmesinde bulundu.