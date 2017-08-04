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kura çekimi! Başakşehir'in rakibi belli oluyor (Canlı)

Giriş Tarihi: 4.8.2017 12:01 Güncelleme Tarihi: 4.8.2017 12:09
Şampiyonlar Ligi kura çekimi! Başakşehir'in rakibi belli oluyor (Canlı)

UEFA 'nde 2017-2018 sezonu play-off turu kura çekimi yapılıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Tarihinde ilk kez katılmak için mücadele ettiği 'nde 3. ön eleme turunu geçen 'in rakibinin belli olacağı kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak. Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri arasında Sevilla (İspanya), Napoli (İtalya), Liverpool (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimini Sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi! Başakşehir'in rakibi belli oluyor (Canlı)
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