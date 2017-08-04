Şampiyonlar Ligi kura çekimi! Başakşehir'in rakibi belli oluyor (Canlı)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Tarihinde ilk kez katılmak için mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçen Medipol Başakşehir'in rakibinin belli olacağı kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak. Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri arasında Sevilla (İspanya), Napoli (İtalya), Liverpool (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimini Sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...