Son dakika! Beşiktaş Negredo'nun maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Negredo transferine son noktayı koydu ve golcü oyuncunun maliyetini açıkladı.

İşte siyah beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama:

"Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak şirketimiz tarafından Valencia kulübüne net 2.500.000 Avro ödenecektir.

Oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 Sezonu için 4.350.000 Avro

2018-2019 Sezonu için 4.350.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Oyuncu 2018-2019 sezonunda 25 maç veya daha fazla resmi müsabakada (Türkiye Kupası hariç) oynadığı takdirde sözleşme 2019-2020 yılına uzayacak olup,

2019-2020 Sezonu için 4.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Oyuncuya ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NEGREDO SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Bu arada Beşiktaş'ın bugün sözleşme imzalayacağı İspanyol futbolcu Alvaro Negredo, sağlık kontrolünden geçirildi.

Acıbadem Sports'ta detaylı kan tetkikleri yapılan Negredo, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

İspanyol futbolcu, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontrollere de tabi tutuldu.