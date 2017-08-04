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TFF'den futbolculara doping testi

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 4.8.2017 23:55 Güncelleme Tarihi: 4.8.2017 23:58
TFF'den Atiker Konyasporlu futbolculara doping testi

ile Süper Kupa maçına hazırlanan futbolcular kamp yaptıkları sırada tarafından doping kontrolüne alındı. Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

Ahmet Baydar, "Bugün saat 16.00'da futbolcularımızın kamp yaptığı tesislerimize gelen TFF ekibi oyuncularımıza doping kontrolü gerçekleştirmiştir. Pazar günü oynanacak ve tarihimizin en önemli maçlarından biri olan Süper Kupa Finali öncesi yapılan bu uygulama hepimizi şaşırtmıştır. Kısa bir süre sonra Samsun'a doğru hareket edecek ve maça konsantre olmuş olan takımımızın böyle bir muamele görmesi kabul edilemez. Sorumluluk noktasında bulunan ve tarafsız olması gereken görevlileri aklı selim hareket etmeye ve eşit muameleye davet ediyoruz" dedi.
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TFF'den Atiker Konyasporlu futbolculara doping testi
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