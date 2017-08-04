Toroğlu: Fatih Terim Galatasaray'a gelmesin diye...

SABAH Gazetesi'nin usta kalemi Erman Toroğlu, TFF yönetimi ve Lucescu için zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural'ın Milli Takım'ın başına geçmesini isteyen Toroğlu, "Bizde Milli Takım'a gelecek teknik adamlar var. Benim aklıma Yılmaz Vural geliyor. Yılmaz Vural eğitim olarak şu andaki birçok teknik direktörün üzerindedir. Biz gidiyoruz Lucescu'yu getiriyoruz. Lucescu ne yapacak? Lucescu bizden değil, benim derdimi anlamaz. Lucescu senede 2,5 milyon Euro alacak. Fatih Terim'den 1 milyon Euro daha az alacak. Alsınlar ama futbolcu da çıkarsınlar" ifadelerini kullandı.