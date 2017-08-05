Beşiktaş
, yeni transferi Alvaro Negredo
'yu dün basına tanıttı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen tanıtım törenine, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
da katıldı. İstanbul'da kendisine gösterilen ilginin harika olduğunu ve daha önce hiçbir kulüpte böyle bir karşılama ve taraftar görmediğini belirten İspanyol golcü, doğru yere geldiğini söyledi. Yıldız golcü, "Beşiktaş ailesinin şampiyon olarak daha da büyümesini istiyorum. Transfer söylentilerinin çıktığı andan itibaren taraftarların bana olan ilgisi mükemmeldi. Ben de bana olan inançlarını kırmamak için elimden geleni yapacağım
" diye konuştu.
ÖNCE ŞAMPİYONLUK SONRA MİLLİ TAKIM
Gomez
ve Aboubakar'ın Beşiktaş'a geldikten sonra milli takımlarında başarılı olduğu aktarılan Negredo, "Beşiktaş uğurlu bir kulüp. Gelen performansını artırıyor. Ben de şanslıyım burada olduğum için. Milli takım uzun bir yol. Günlük çalışma ile buralara ulaşmak mümkün olmaz. Önce Beşiktaş'ı şampiyon yapalım, sonrasında milli takıma bakarız"
yorumunu yaptı. İspanyol forvet, Beşiktaş'ın transferini duyurduğu sosyal medyayı sarsan video hatırlatılarak yöneltilen, "Eğer bir futbolcuyu transfere ikna etmek isteseydin, ne söylerdin?"
sorusuna ise "Çok fazla düşünmemesini söylerdim
" cevabını verdi.
BANA MATADOR DEYİN!
Kısa sürede slogan haline gelen, "Alemin gözü yaşlı, Negredo artık Beşiktaşlı" diyen İspanyol santrfor, ülkesinde çok fazla lakabının olduğunu belirterek, "Bana 'canavar, matador ve köpekbalığı' derlerdi. Ama en iyisi matador" diye konuştu.
HEDEF 3 KULVARDA 35 GO
Negredo'ya sorulan "Bu sezon aklında gol sayısı var mı?" sorusuna Başkan Fikret Orman, "100 gol" diyerek esprili bir yanıt verdi. Aynı soruya kulüp televizyonunda bir kağıda, '35' yazarak cevap veren İspanyol golcü, gazetecilere ise, "Fazla rakamlara takılmak istemiyorum. Bütün oyuncular gibi ben de en iyi sezonumun üzerine çıkmak isterim ve çıkabileceğime de inanıyorum" karşılığını verdi.
İŞTE MALİYETİ
2+1 yıllık sözleşme imzalayan Negredo'nun bonservisi için Valencia'ya 2.5 milyon Euro ödeyecek olan Beşiktaş, 3 yıllık süreçte de oyuncuya 12.7 milyon Euro garanti ücret verecek. İlk iki sezonda her yıl için 4 milyon 350 bin Euro alacak oyuncunun 2018-19 sezonunda Türkiye Kupası dışında 25 ve üzeri resmi maçta oynaması halinde sözleşmesinin 1 yıl daha uzayacağı ve 4 milyon Euro garanti ücret kazanacağı duyuruldu.
ORMAN: HERKES GELMEK İSTER
Beşik taş Başkanı Fikret Orman, Negredo'nun çok karakterli bir futbolcu olduğunu söyledi. "Başka kulüplerde öncelik para olabilir ama Beşiktaş'ta değil" diyen Orman şöyle konuştu: "Burada imzalar kağıtlara değil, kalplere atılır. Beşiktaş'a gelecek olan futbolcular için tek şart para değildir. Oyuncu karakteri de Beşiktaş'a yakışmalı. Beşiktaş'ın durumunu öğrenen herkes gelmek ister. Başka takımların yapmış olduğu teklifler, Beşiktaş'ı zedelemez. İnşallah bu sezonun gol kralı Beşiktaşlı olacak."
NAZAR DEĞMESİN
Toplantı sonunda Başkan Fikret Orman, Negredo, eşi Amparo ve kızıyla gazetecilere görüntü verdi. Orman, Negredo'nun bebeğini kucağına aldı, sonrasında da yöneticilere dönerek, "Çocuğa bir nazar boncuğu yaptırın" dedi.
NEGREDO VAR TALİSCA YOK!
İlk idmanında hazır gözüken Negredo, lisansı yetiştiği takdirde Süper Kupa maçı kadrosunda olacak. Evrakları geciktiği için lisans çıkarılamayan Talisca ise forma giyemeyecek
STOPERE MBEMBA ORTA SAHAYA DİALLO
İngili z medyası Pepe'ye partner arayan Beşiktaş'ın Newcastle United'ın Demokratik Kongolu stoperi Chancel Mbemba ile ilgilendiğini öne sürdü. 22 yaşındaki oyuncu geçen sezon 12 lig mücadelesinde forma giydi. L'Equipe ise Bastia forması giyen Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo'nun Beşiktaş'ın gündemine geldiğini duyurdu.