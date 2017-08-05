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'tan Talisca açıklaması: ' kriz çıkarmaya çalışıyor!'

Giriş Tarihi: 5.8.2017 13:47
Beşiktaş'tan Talisca açıklaması: 'Benfica kriz çıkarmaya çalışıyor!'

Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 'nın lisansı konusunda endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.

'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran 'nın gerekli evrakları göndermeyerek etik dışı hareket ettiğini söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Galiba Benfica'ya Talisca için bir teklif var. O yüzden kriz çıkartarak bizi orta noktaya getirmeye çalışıyorlar. Ama çok ağır bir sözleşme yaptık, bizim onayımız olmadan satamazlar. FIFA'ya başvurup birkaç gün içinde Talisca'nın lisansını alırız." ifadelerini kullandı.

Talisca için Beşiktaş Kulübünün sözleşmede yer alan opsiyonunu kullandığını belirten siyah-beyazlı yönetici, "Benfica 'Oyuncunun onayı olmadan opsiyonu kullandınız.' diyor ama öyle bir şey yok. Elimizde sözleşme var. Benfica, Beşiktaş'ın izni olmadan bir şey yapamaz. Satarlarsa ancak sezon sonunda satarlar. Bu sezon kimse oyuncuyu bir yere gönderemez. Her şey Beşiktaş'ın inisiyatifinde. Sözleşme çok sağlam, hareket edemezler." değerlendirmesinde bulundu.

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Beşiktaş'tan Talisca açıklaması: 'Benfica kriz çıkarmaya çalışıyor!'
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