Cenk Ergün: "Transferler devam edecek"

Sarı-kırmızılı takımın sportif direktörü Cenk Ergün, Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçın ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Badou ve Fernando'nun takıma çabuk uyum sağlayacağının sinyalini aldıklarını belirterek, "Transferde isim vermek çok faydalı olmuyor ama transfere devam etmeyi düşünüyoruz. Transfer 6 Eylül'e kadar devam edecek ve aramızdan ayrılacak olan arkadaşlarımız da olabilir" dedi.



"SİNAN'IN GİTME TALEBİ OLDU"



Sinan Gümüş'ün ayrılma talebinin olduğunu da vurgulayan Ergün, "Sinan sevdiğimiz bir arkadaşız. Gitme talebi oldu. Kampın bitmesini bekledik. Teknik heyetten yine bir değerlendirme alacağız. Feghouli konusunda da bir şey demek istemiyorum. Bu transferin bitmesi için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



"DENAYER BİZİ İSTİYOR, BİZ DE ONU İSTİYORUZ"



Cenk Ergün, Denayer'i yeni sezonda kadrolarına katmak için Manchester City Kulübü'ne teklif yaptıklarını ifade ederek, "İngiliz ekibinin düşünceleri var. Bizim düşüncelerimiz ile onların düşünceleri farklı. Denayer'in nasıl bir Galatasaray sevgisi olduğunu herkes biliyor. Geçtiğimiz sezon da gelmeyi çok istedi. Biz de onu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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